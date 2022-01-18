Avusturya, Korkmaz’ın iadesine ilişkin ABD’nin talebine henüz karar vermemiş

Avusturya’daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından ‘kara para aklama’dan aranan Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik ABD’nin iade talebine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini, mahkemenin henüz kararını vermediğini belirtti.

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DW Türkçe’den Eray Görgülü’nün dünkü haberinde mahkemenin ABD’nin iade talebini Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na uygun olduğu görüşüyle kabul ettiği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı’na konuşan Wels Savcılığı Basın Birimi Müdürü savcı Silke Enzlmüller ABD’nin Korkmaz’a yönelik iade talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü bildirdi. Enzlmüller, Türkiye’nin iade talebinin mahkeme tarafından kabul edildiğini ancak ABD’nin bu yöndeki talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü, mahkemenin henüz kararını vermediğini söyledi.

Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger ise Twitter paylaşımında iade kararının henüz verilmediğini şu ifadelerle söyledi: “Az önce Avusturya’daki meslektaşımla görüştüm. Beni Wels’ten hakimin yanından aradı. Hakim haberi duyunca şaşırmış ve gülmüş, böyle bir karar da vermediğini söylemiş.”

TRT Haber’e konuşan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da şunları söyledi: “Söyleyeceğim şey çok açık ve net. Gerçeği yansıtmıyor. Halihazırda Amerika’dan gelen belgelerle ilgili olarak, mahkemenin hakimesi kararını henüz vermemiş durumda. Bu kararın verilmesi süreci devam ediyor. Ocak ayı sonunda ya da şubat ayında bir karar verilebilir. Karar verildikten sonra son kararın Avusturya Adalet Bakanlığı’nda olduğu doğru. Bu tarz durumlarda, iade kararları gündeme geldiğinde son karar Adalet Bakanlığı’nda oluyor.”

Ne olmuştu?

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, geçtiğimiz ağustos ayında müvekkili hakkında Türkiye’nin iade talebinin kabul edildiğini duyurmuştu.