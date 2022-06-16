Türkiye de istemişti: Sezgin Baran Korkmaz ‘öncelikli’ olarak ABD’ye iade edilecek

Avusturya Adalet Bakanlığı, Türkiye ve ABD tarafından ‘kara para aklama’dan aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘öncelikli’ olarak ABD’ye iade edilmesine karar verdi.

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‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan iş insanı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Korkmaz hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti.

Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak ABD’ye iade edileceğine’ karar verdi.

Bakanlığın kararı mahkemeye ulaştıktan sonra Korkmaz’ın itiraz hakkı olacak. Yargı süreci tamamlandıktan sonraysa ABD’ye iade edilecek.