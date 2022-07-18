Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de hakim karşısına çıktı: Suçlamaları reddetti

‘Kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamalarıyla yargılandığı ABD’de ilk defa hakim karşısına çıkan Sezgin Baran Korkmaz suçlamaları reddetti.

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‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan iş insanı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Korkmaz hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak ABD’ye iade edileceğine’ karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.

21 Eylül’de tekrar hakim karşısında

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun aktardığına göre bugün Utah 3’üncü Bölge Mahkemesi Sulh hakiminin karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okundu. Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sulh hakimi, Sezgin Baran Korkmaz’ın 21 Eylül’de görülecek duruşmada dava dosyasının asıl hakimi Jarred Bennet’ın karşısına çıkacağını açıkladı.

İddianamede neler yer alıyor?

Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ iddialarıyla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye göre, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.

‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıca, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları iddia edildiği belirtildi.

Yat satıldı

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli emri uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.

Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki diğer şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.

Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin’ iddialar arasında yer aldığı belirtildi.