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Yaramazlara biraz batar!

Korkmaz Türkiye’de yargılanmak istiyormuş: ‘Kara para’nın cezası az

Kara para aklamak‘la suçlanan ve ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı, müvekkilinin Türkiye’de yargılanmayı talep ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Facebook

Türkiye ve ABD’de ayrı ayrı yargılanan Korkmaz’ın altı şirketi aracılığıyla ‘kara para’ akladığına dair yürütülen davada tutuklanması istenmişti. Korkmaz ve eşinin geçen yıl 5 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına gidişinin görüntüsü ortaya çıkmıştı. İşadamı iki gün önce de ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da gözaltına alınmıştı.


Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında da adı geçen Korkmaz, eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’in kendisinden ‘arabuluculuk için’ 10 milyon avro istediği iddialarıyla da gündeme gelmişti. Korkmaz, önceki gün Ateş’in konuk olduğu Halk TV’deki programda “Ben ABD’de kara para aklamaktan ne yargılanıyorum ne de aranıyorum” demişti.

Habertürk’ten Yasemin Güneri’ye konuşan avukat Volkan Dülger, iade sürecini başlattığını hatırlatarak Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Avusturya mahkemesinin karar vereceğini ifade etti.

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türk vatandaşı olduğunu, ABD’de de ‘kara para aklama‘ suçundan hakkında soruşturma açıldığını belirten Dülger, “Aynı suçtan çifte yargılama olmaz. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli” dedi.

Korkmaz’ın Türkiye’de yargılanmak istediğini ifade eden Dülger şunları söyledi: “Kara para aklama suçunun cezası üç yıldan yedi yıla kadar hapis. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye’de bu suçtan hapis yatmaz. Türkiye’de altı yıla kadar olan suçların zaten infazı yok. Suçlu olduğunu kabul etmiyor. Çok da sağlam gerekçeleri var. ABD’de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye’de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor.”

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