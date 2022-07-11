Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilecek

Avusturya’nın Wels kentinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilecek.

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‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan iş insanı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Korkmaz hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak ABD’ye iade edileceğine’ karar vermişti.

AA’ya konuşan Wels Savcılığı Basın Biriminden Savcı Silke Enzlmüller, Korkmaz’ın tutuklu bulunduğu Wels’den önce Viyana’ya, cuma günü de ABD’ye iade edilmek üzere uçağa bindirileceğini söyledi.