Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edildi

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla aranan Sezgin Baran Korkmaz tutuklu bulunduğu Avusturya’dan ABD’ye iade edildi.

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‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan iş insanı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Korkmaz hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak ABD’ye iade edileceğine’ karar vermişti.

VOA Türkçe’nin aktardığına göre ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın Adalet Bakanlığı’na bağlı güvenlik gücü U.S. Marshals nezaretinde Utah eyaletine geldiğini bildirdi.