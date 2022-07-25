Davutoğlu’nun korkusu: Sezgin Baran Korkmaz yeni Sarraf olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine, “Ahmet Bey, ne istiyorsun bu hayırseverden” diye çıkıştığını söyleyerek, “Rıza Zarrap hayırsever ha? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Aynı şey yaşanacak. Korkuyorum, devletim adına korkuyor ve utanıyorum” dedi.

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Davutoğlu, hakkında ‘kara para aklama‘ ve ‘dolandırıcılık‘ suçlamalarından soruşturma açılan ve 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili açıklamasında Rıza Sarraf örneğine dikkat çekti.

Partisinin Giresun kongresindeki konuşmasını Twitter’da paylaşan Davutoğlu’nun sözleri şöyle: “Sezgin Baran Korkmaz diye biri var. Kara para aklayıcısı, dolandırıcı. Bakın olacak olan ne? Rıza Zarrap çıktığı zaman, herkes bilir işte bu yüzden yolumuz ayrıldı. ‘Bu Reza Zarrap denilen adamla, hiçbirinizin resmini görmeyeceğim, hiçbirinizin ilişkisini görmeyeceğim’ dedim. Sayın cumhurbaşkanı ne dedi biliyor musunuz? ‘Ahmet Bey, ne istiyorsun bu hayırseverden!‘ dedi. Zarrap hayırsever ha? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Aynı şey yaşanacak. Korkuyorum, devletim adına korkuyor ve utanıyorum.”