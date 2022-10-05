Sezgin Baran Korkmaz davası ertelendi

işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yargılandığı dava savunmanın delillerinin incelenmesi için 90 gün ertelendi.

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ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde görülen davada Korkmaz ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanıyor.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak’ ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.

17 Ocak’a ertelendi

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun aktardığına göre Korkmaz, Zoom üzerinden yapılan duruşmaya katılmadı. Korkmaz’ı avukatları Matt Crowl ve Nafiz Korkmaz savundu.

Crowl, hakime kendilerini savunmak için ellerinde 16 bin 700 belge olduğunu, bunlarla ilgili mahkemeye geçerli belgeleri araştırıp sunmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Hakim Jared Bennett savunmanın talebini kabul ederek 17 Ocak’ta yeni bir duruşma görülmesini hükmetti.

Ne olmuştu?

Hakim Bennett ilk duruşmada yayınlanan tutuklama tutanağına göre Korkmaz’ın salıverilme koşullarının hiçbirine uymadığını, tutuksuz yargılanması için ‘ikna edici kanıt bulunmadığını’ belirtmişti.

1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanan Korkmaz, 16 Temmuz’da ABD’ye iadesinden iki gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İlk duruşmada hakim Bennet’in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okunmuş, Korkmaz tümünü reddetmişti.