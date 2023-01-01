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İzmir yeni yıla Gülşen’le girdi: Sizi çok özledim

Dört buçuk aylık sürenin ardından ilk halk konserini dün gece İzmir Gündoğdu Meydanı’nda veren Gülşen, binlerce İzmirlinin alkışlarıyla karşılandı.

Fotoğraf: AA

Gülşen, orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalmıştı.


Yılbaşı gecesi Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkan Gülşen’i İzmirliler yalnız bırakmadı. Soğuk havaya karşın meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlar, konserde doyasıya eğlendi.

Sahnede yeni yılın iyi geçmesi dileğinde bulunan Gülşen, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü çok önemli bir akşam hem benim hem sizin için. Malum biliyorsunuz. Konserin başında bir sevgi patlaması yaşadık. Tüm yılımız çok güzel geçsin”

Soyer’den Gülşen’e zeytin fidanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gülşen’in daveti üzerine sahneye çıkarak, Gülşen’e zeytin fidanı hediye etti.

Dört buçuk ay sonra Gülşen’in ilk konserine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Soyer, şöyle konuştu: “Muhteşemsin İzmir. Gülşen hepimizin içini ısıttın. Bu zeytin fidanı İzmir’in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Dilerim İzmir’e yerleştiğinde bahçene dikersin. Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Muhteşem bir yer olacak göreceksiniz. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcı. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi büyük mutluluklarla yaşayacağız. Yine birbirimize sımsıkı sarılacağız. Bir şey değişecek, her şey değişecek.” 

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