Gülşen aylar sonra yeniden sahnede

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen, aylar sonra ilk kez dün gece sahne aldı.

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına ‘İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor‘ sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuş ve hedef gösterilmişti.

Hakkında soruşturma başlatılan ve aynı gün tutuklanan Gülşen, dört gün hapis yatmıştı. Tahliye olduktan sonra bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan Gülşen, İspanya’da yaşayan oğlunun yanına gitmişti.

Bir süredir ailesiyle beraber ‘kapalı’ bir hayat süren ve konserlerini iptal eden Gülşen, aylar sonra ilk kez sahneye çıktı.

Magazin haberleri yapan İnstagram hesabı Popdedik’in aktardığına göre Gülşen, dün gece özel bir şirketin yılbaşı etkinliğinde sahne aldı.

Şarkıcı, siyah etek ve gold püskül detaylı kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Öte yandan aylar sonra sahne alan Gülşen’in konserlerine devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor.