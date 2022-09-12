Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen’in, ev hapsi kaldırıldı.
Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’da dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın‘ diye etiket açılmıştı.
Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme‘ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
21 Ekim’de yargılanmasına başlanacak Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.
Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.
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