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Yaramazlara biraz batar!

Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırıldı

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 


Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

21 Ekim’de görülen duruşmadaysa Gülşen, çocuğun İspanya’da okuduğunu ve görmeye gidemediğini söyleyerek adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etmişti. Mahkemede Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırılmış ancak yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verilmişti.

Bugün Gülşen’in avukatı Emek Emre’nin itirazı sonrası Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Mahkeme, itirazı kabul ederek yurt dışına çıkış yasağını tedbirinin güvence miktarı olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar verdi.

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