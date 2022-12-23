İzmir, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına Gülşen’le giriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Diken’e yaptığı açıklamada, Gülşen’in vereceği yılbaşı konserinin Cumhuriyet’in yüzüncü yıl kutlamalarının başlangıcı olduğunu söyledi.

Gülşen yılbaşı gecesi İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkacak. Ev hapsi kararı 12 Eylül’de kaldırılan şarkıcı böylece uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir’de vermiş olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama programı, 21.00’de DJ Özgür Güler’in performansıyla başlayacak. 22.30’da ise Gülşen sahneye çıkacak.

Cumhuriyet’in yüzüncü yılı için etkinlikler yıl boyu sürecek

2023 Yılbaşı Konseri konusunda Diken’e özel bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022’den başlayıp 29 Ekim 2023’e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık” dedi.

Gülşen’in vereceği 2023 yılbaşı konserinin bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyleyen Soyer, sözlerine “O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmirlilerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı’nda buluşmak dileğiyle” diyerek devam etti.

Birinci Kordon araç trafiğine kapatılacak

Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için 31 Aralık gecesi Birinci Kordon trafiğe kapatılacak. 4 noktadan giriş çıkış sağlanacak. Yaya trafiğine açık olacak noktalar ise şöyle; Ali Çetinkaya Bulvarı, Doktor Mustafa Enver Caddesi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı.