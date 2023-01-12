Gülşen yeni konser için randevu verdi

Dört buçuk aylık sürenin ardından ilk açık konserini yeni yıla girerken İzmir’de veren Gülşen, 11 Şubat’ta da Volkswagen Arena’da İstanbullu sevenleriyle buluşacak.
Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan Gülşen, dört buçuk aylık aranın ardından ilk halk konserini İzmir’de yılbaşı gecesi Gündoğdu Meydanı’nda vermişti.
Binlerce İzmirli’nin alkışlarıyla karşılanan Gülşen, sahnede olmayı çok özlediğini söylemişti.
‘Tüm yılın güzel geçmesi’ için dilekte bulunan Gülşen, yeni yılın ilk konserini İstanbul’da verecek.
Gülşen’i sahnede görmek isteyenler, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da buluşacak.
Biletler yarın saat 14.00’da satışa çıkacak.