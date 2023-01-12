Gülşen yeni konser için randevu verdi

AYTUĞ ÖZÇOLAK @aytugozcolak Seçimler öncesi atılan ekonomik adımların boyutu 1,5 trilyon lirayı buldu. Türkiye’de son yıllarda belirginleşen ekonomik sorunlar, anketlere göre ülkeyi yaklaşık yirmi yıldır yöneten AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranlarında düşüşe sebep oldu. Türk Lirası’ndaki şiddetli değer kaybı ve enflasyondaki sert yükseliş, kritik seçimler öncesinde iktidarı çeşitli ekonomik adımlara zorluyor. AKP, son […]