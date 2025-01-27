Antalya'da otel inşaatında yangın: İşçiler kurtarıldı

Antalya’da inşaatı süren otelin ilk katında yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı açıklandı.

Fotoğraf: AA

Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi’nde inşa edilen 12 katlı otelin ilk katında çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik işçilerin kurtarıldığını duyurdu: “Toplam dört işçimiz kalmıştı, kurtarıldı. Yangın, ilk bilgilere göre inşaat çalışması sırasında kaynak ateşinin sünger yatakların üzerine düşmesi sonucu başlamış, kesin değil ön bilgi.”

‘Sağlık durumları iyi’

AA’ya konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’se inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti. Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:

“Dört kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek onarım yapılıyormuş. Zeminle 10 katlı bir yer.

İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece üç kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil.”