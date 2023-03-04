Akşener 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6 Mart’taki millet ittifakı toplantısına katılmayacağı açıklandı.
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Yaramazlara biraz batar!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6 Mart’taki millet ittifakı toplantısına katılmayacağı açıklandı.
Millet İttifakı olağanüstü bir toplantıyla Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Beş partinin katıldığı toplantının ana gündemi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları.
Saadet Partisi genel merkezinde beş partinin biraraya geldiği toplantıdan ilk görüntü basına servis edildi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun, Meral Akşener’le görüşeceğine dair haberlerin ‘gerçeği yansıtmadığını’ söyledi.
Beş partinin toplandığı Saadet Partisi genel merkezinin önüne gelen bir yurttaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, ”Yazıklar olsun” dedi.
Hatay valiliği, kentte içme suyu sorununun olduğunu belirten yurttaşları ‘kara propaganda’ yapmakla suçladı.
CHP’de ilk toplantılar sona erdi. Deprem bölgesindeki son durum ele alınırken, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarından sükunet istedi.
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partilerine kulak verilmesini gerektiğini belirterek, “Hep birlikte kazanacağız” dedi.
Tayyip Erdoğan, altılı masadaki İYİ Parti depremi sonrası ”Onlar ne yaparsa yapsın yolumuza devam edeceğiz. Yol haritamız belli” dedi.