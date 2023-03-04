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Yaramazlara biraz batar!

Akşener 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6 Mart’taki millet ittifakı toplantısına katılmayacağı açıklandı.

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Millet İttifakı adayını pazartesi açıklayacak

Millet İttifakı olağanüstü bir toplantıyla Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Beş partinin katıldığı toplantının ana gündemi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları.