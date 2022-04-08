Akşam Postası / 8 Nisan 2022

Silahlı baskın, Erdoğan’ın ani ziyareti ve istifalar…

İstanbul’un Ümraniye ilçesinin AKP’li belediye başkanı İsmet Yıldırım’ın yeğeninin silahla odasını bastığı imardan sorumlu başkan yardımcısı Orkan Ağırbaş istifa etti. Ağırbaş’ın istifası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediyeyi ziyaretinin hemen ardından geldi. Yapı kontrol müdürü ve bölüm şefi de görevi bıraktı.

Hacettepe’nin bilimsel araştırma bütçesi yıllarca tırtıklandı mı?

Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalara ayrılan bütçenin yıllarca akademisyenlerce tırtıklandığı öne sürüldü.

Cerrahpaşa ‘otopark’ tıp fakültesi: Her şeyi yıkıp hiçbir şey yapmadılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsü, koca bir açık otoparka ve moloz yığınına döndü.

GATA arazisinin imar planları iptal: Kamu yararı taşımıyor

İstanbul’da Haydarpaşa Garı ve Haydarpaşa Limanı’nın yanında yer alan eski Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) arazisini yapılaşmaya açacak imar planları iptal edildi. Mahkeme, imar planlarının arazinin yakın çevresinde yapılaşma ve ulaşım altyapısı yoğunluğunu artıracağını ve kamu yararı taşımadığını belirtti.

Gözaltında kötü muameleye AYM’den ihlal kararı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te suç duyurusunda bulunduktan sonra polisler tarafından evinin yakınlarında gözaltına alındığını, gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını savundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosyada polislerin ‘kötü muamele yasağını’ ihlal ettiğine hükmetti.

Dünyanın gıda enflasyonunda rekor: Oran Türkiye’nin yarısından az

Dünya gıda fiyatları endeksi, martta Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle rekor seviyeye çıktı.

‘Kayyım’a direnen Can Candan kazandı: Boğaziçi’nde göreve tekrar atandı

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin henüz rektör vekiliyken görevden aldığı Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan yeniden göreve atandı.

Denizli’nin ünlü doktoru silahlı saldırıda öldü

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Denizli’de bir doktor tabancayla vurularak öldürüldü, atlarına bakıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

AKP’li Ünal, sucuk yiyen öğrencilere şaşırdı: Şikayet etmiyorlar mıydı?

Fotoğraf: AA

AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ziyaret ettiği öğrenci evinde menemene sucuk konulduğunu görünce şaşırdı. Öğrencilerin şikayet etmemesi gerektiğini ima etti.

Baydöner’in eleştiri dolu reklamı Twitter gündeminde: Bay Kemal ‘loading’

Restoran zinciri Baydöner’in yeni reklam filmi Twitter kullanıcılarından tam not aldı: “Cumhurbaşkanı adayım.”

Et ve Süt Kurumu, Kılıçdaroğlu’na ‘Tarım bakanıyla görüş’ deyip kapıyı kilitlemiş

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kapıda bırakan Et ve Süt Kurumu’ndan ”Randevu talebine ‘Tarım ve orman bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’le görüşmeniz daha uygun olur’ cevabı verilmiştir” açıklaması geldi.

AYM, ‘Libya haberleri’nden tutuklanan altı gazetecinin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Libya’da öldürülen MİT mensubu’ haberi nedeniyle gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in arasında bulunduğu beş gazetecinin tutuklanmasına ilişkin bireysel başvuruyu ‘kabul edilemez’ buldu.

Moda Sahnesi’nin elektriksiz 3’üncü gününde oyun sahnelemeye devam: Bizim borcumuz yok, devletin zammı var

Bir ay içinde elektriği ikinci kez kesilen İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi karanlığın üçüncü gününde oyun sahnelemeye devam ediyor: Bizim elektrik borcumuz yok, devletin elektrik zammı var!

Ebrar Karakurt, İtalya’da ‘en değerli oyuncu’ seçildi

Fotoğraf: Twitter

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya Ligi’nde normal sezonun ‘en değerli oyuncu‘su (MVP) oldu.

Ruslar, Türk İHA’larının Ukrayna’ya satılmasından rahatsızmış

Rusya’nın Türk insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’ya verilmesinden rahatsızlığını Ankara’ya ilettiği belirtildi.

Asistan düzenlemesi, Erdoğan’ın ‘Gitsinler’ deyip açtığı kadro boş kalmasın diye mi?

Aynı sınavla üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenleme TBMM’de kabul edildi.

DİSK başkanı: İşçilerin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama hakkı var

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak istediklerinin altını çizerek, “Bugünü işçilerin İstanbul’da Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır” dedi.

Şehirlerarası otobüs biletlerine zam

Akaryakıttaki fiyat artışları sonrası, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına da yüzde 20 ile 30 arasında zam yapıldı.

Forbes, Türkiye’nin en zenginlerini açıkladı: Servetleri azalmış

ABD’de iş dünyasının önde gelen dergilerinden Forbes, dolar milyarderlerinin listesini açıkladı.