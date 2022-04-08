Diken

Yaramazlara biraz batar!

Silahlı baskın, Erdoğan’ın ani ziyareti ve istifalar…


TUĞBA ÖZER

@tugbaaozerr

İstanbul’un Ümraniye ilçesinin AKP’li belediye başkanı İsmet Yıldırım’ın yeğeninin silahla odasını bastığı imardan sorumlu başkan yardımcısı Orkan Ağırbaş istifa etti. Ağırbaş’ın istifası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediyeyi ziyaretinin hemen ardından geldi. Yapı kontrol müdürü ve bölüm şefi de görevi bıraktı.

Fotoğraf: Ümraniye Belediyesi

İki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir ziyaret vesilesiyle İsmet Yıldırım’ın makamındayken Arslan Yıldırım isimli kişi binaya silahla girerek başkan ve yardımcılarının odalarının da bulunduğu üçüncü kata çıkıp imarla ilgili bir konuda anlaşmazlık içinde bulunduğu Ağırbaş’ın makamını bastı.


Ağırbaş’ı bulamayan Arslan Yıldırım, masasına ayaklarını uzatıp fotoğraf çektirdi ve fotoğrafı sosyal medyada hakaretamiz ifadelerle paylaştı.

Yıldırım gözaltına alındı. Ağırbaş günlerce belediyeye uğramadı.

Erdoğan’ın ziyaretinin hemen ardından istifa

Silahlı baskının yankıları sürerken 4 Nisan’da Erdoğan Ümraniye’ye gitti. Cumhurbaşkanı, eşiyle bir ailenin iftar yemeğine katıldıktan sonra İsmet Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Ertesi gün Ağırbaş görevi bıraktı.

Belediyeye yakın bir kaynak, istifanın zamanlamasına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanının bu olay nedeniyle belediyeyi ziyaret ettiğini düşünüyoruz. Çünkü kolay kolay belediye binalarını ziyaret etmez. Ağırbaş aslında usulsüz işlem yapmadığı için günah keçisi oldu.”

Belediyeden başka bir kaynak, Ağırbaş’ın ardından yapı kontrol müdürü Ataman Özdemir ve müdürlük şefi Uğur Kartal’ın da istifa ettiğini belirtti.

Yıldırım’ın özel kalem müdürleri ve belediyenin basın birimi istifaları yalanlamazken sorularımızı yanıtsız bıraktı.

SON HABERLER

GATA arazisinin imar planları iptal: Kamu yararı taşımıyor

İstanbul’da Haydarpaşa Garı ve Haydarpaşa Limanı’nın yanında yer alan eski Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) arazisini yapılaşmaya açacak imar planları iptal edildi. Mahkeme, imar planlarının arazinin yakın çevresinde yapılaşma ve ulaşım altyapısı yoğunluğunu artıracağını ve kamu yararı taşımadığını belirtti.

Gözaltında kötü muameleye AYM’den ihlal kararı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te suç duyurusunda bulunduktan sonra polisler tarafından evinin yakınlarında gözaltına alındığını, gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını savundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosyada polislerin ‘kötü muamele yasağını’ ihlal ettiğine hükmetti. 

‘Vergi ve ekonomi paketi’nin ilk bölümündeki maddeler kabul edildi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk bölümünde yer alan maddeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.