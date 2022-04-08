Dünyanın gıda enflasyonunda rekor: Oran Türkiye’nin yarısından az

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk bölümünde yer alan maddeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.