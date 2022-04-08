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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın gıda enflasyonunda rekor: Oran Türkiye’nin yarısından az


Dünya gıda fiyatları endeksi, martta Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle rekor seviyeye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın şubatta Ukrayna’ya girmesinin ardından tahıl ve yağ fiyatları hızla artmıştı.


Endeks aylık bazda yüzde 12,6 yükselerek 159,3 puana ulaştı. Bu endeksin tutulmaya başladığı 1990’dan beri görülen en yüksek seviye.

Gıda fiyatlarındaki yıllık değişimse yüzde 33,6.

Türkiye’de iki katından fazla

Türkiye’yse martla birlikte gıda enflasyonunda yüzde 70,33’e ulaştı.

Türkiye’deki oran dünyadaki yüzde 33,6’lık artış hızının iki katından daha fazla.

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