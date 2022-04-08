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Yaramazlara biraz batar!

Et ve Süt Kurumu, Kılıçdaroğlu’na ‘Tarım bakanıyla görüş’ deyip kapıyı kilitlemiş


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kapıda bırakan Et ve Süt Kurumu’ndan ”Randevu talebine ‘Tarım ve orman bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’le görüşmeniz daha uygun olur’ cevabı verilmiştir” açıklaması geldi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt vermediğini söylediği Et ve Süt Kurumu’na alınmadı. CHP lideri kurumun önünde ”Tarım bakanının Türkiye’den ve dünyadan haberi yok” dedi.


Özel güvenlikle karşılanan Kılıçdaroğlu’nun içeri alınmamasının ardından Et ve Süt Kurumu’ndan gelen açıklamada, randevu talebine dün geri dönüldüğü belirtilerek, “Kılıçdaroğlu’na ‘Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder’ cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu’nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dendi.

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