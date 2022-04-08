Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu’na alınmadı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt vermediğini söylediği Et ve Süt Kurumu’na alınmadı. Kılıçdaroğlu, ‘milletin sesi’ mitinglerine yeniden başlayacaklarını belirtip, ”Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli” dedi.

Çocuklarımızın beslenme hakkı için Et ve Süt Kurumu'ndayız… https://t.co/xPa4kCpnti — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 8, 2022

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmıştı. Kurumun genel müdürü Osman Uzun’sa zammın gerekçesini “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” diye açıklamıştı. Uzun, bundan yaklaşık bir hafta sonra görevden alınmıştı.

Kılıçdaroğlu, dün Twitter’da ‘çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere’ Et ve Süt Kurumu’ndan randevu istediğini belirterek, “Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10:00’da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış” demişti.

Özel güvenlik tarafından içeri alınmayan CHP lideri kapıda şöyle konuştu: “Kadın vekiller ile birlikteyim. Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Beslenme bir haktır, bu hakkı da sosyal devlet sağlar. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Tarım Bakanı, dün bir televizyon programında ‘Herkesin karnı tok’ diye bir açıklama yapıyor. Bakanın Türkiye’den ve dünyadan haberi yok” dedi.

Derin Yoksulluk Ağı’ndan Foggo: Her evde gelişim bozukluğu olan bir çocuk var

Kılıçdaroğlu’nun ardından söz alan Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, Türkiye’de yoksulluk yerine artık açlık ile mücadele edildiğini söyledi. Foggo, Yapılan son araştırmalara göre, kızların yüzde 85’inin, erkeklerin ise yüzde 68’inin kansızlık ile mücadele ettiği bilgisi paylaştı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da çocukların yüzde 5’inin ‘bodur’ olduğunu belirterek, bu durumun nedeninin yoksulluk ve açlık olduğunu belirtti.

Foggo şunları söyledi: ”Geçen hafta sosyal hizmet uzmanlarıyla görüştüm. ‘Gittiğiniz evde yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozukluğu olmayan bir çocuk gördünüz mü?’ diye sordum. ‘Görmedik’ dediler. Her evde gelişim bozukluğu olan bir çocuk var. Her evde bir kronik hastalık var. Bunlar yoksulluğun, açlığın belirtileri. Bunları sorun, telefonlarını sormayın. Yedi yaşındaki çocuk dört yaşındaki gibi gösteriyor.

Medyada çok fazla bilir kişi çıkıyor yoksullukla ilgili ‘Balık tutmaya öğreteceğiz, sosyal yardımlar olmasın’ diyorlar. Balık tutmak demek sağlıklı yeni nesillerin ortaya çıkması demek ama maalesef verdiğim rakamlarda olduğu gibi değil. Açlık var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye, son çocuğu bulana kadar mücadele edeceğiz.”

‘Beşli çete’ çağrısı

Foggo’nun ardından sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘beşli çete’ üzerinden çağrı yaptı: “Beşli çeteye verilen imkanların ve dolarların en azından binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez.”

Asgari ücretlilerin et ve süte ulaşımda sorunlar yaşadığını belirten CHP lideri sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün süt ürünleri perişan. Bir kilo kıyma 100 liraya dayandı. Hangi asgari ücretli çocuğuna düzenli süt alabilecek? Daha önce yaptığımız gibi bayramdan sonra ‘milletin sesi’ mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet, kürsüye çıkacak ve anlatacak. Saray ve yetkilileri bunu ne kadar duyarlar bilmiyorum ama açık ve net söylüyorum. Benim yaptığım çağrı bu ülkedeki insanların refahı içindir.

Et ve Süt Kurumu çiftçinin, üreticinin yanında olmalı. Et ve Süt Kurumu’nun kaynaklarını birilerine peşkeş çekerseniz, onun kaynaklarını üreticiye değil birilerine tahsis ederseniz çocuklar yatağa aç girer. Bu nedenle çağrımı yineliyorum. Beşli çeteye sağladığın imkanları, milyonlarca doların binde birini üreticiye verirseniz hiçbir çocuk yatağa aç girmez.”

Kılıçdaroğlu daha önce kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nu ziyaret etmek istemiş ama kapıdan içeri alınmamıştı.