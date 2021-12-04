TÜİK’in kapısında kalan Kılıçdaroğlu: Rakamlar doğru olsa sonuna kadar açarlar

Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) ziyaret etmek isteyen ancak kapıdan içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Rakamları doğru olsa kapılarını sonuna kadar açarlar” dedi.

TÜİK dün yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklamış, Kılıçdaroğlu da bundan kısa süre sonra Twitter’dan “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11:00’de geliyorum, haberiniz olsun” diye yazmıştı.

Söylediği saatte, partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke, grup başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul milletvekili Fethi Açıkel ve Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu’yla TÜİK’e giden CHP liderine kapılar açılmamıştı.

Sıcağı sıcağına açıklama yapan Kılıçdaroğlu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) enflasyonu yüzde 58,65 hesapladığını, aradaki farkın çok büyük olduğunu hatırlatıp şöyle konuşmuştu: “Milyonlarca işçinin hakkını korumak, emeklinin hakkını, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Eğer TÜİK, rakamları küçültüyorsa, memura daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim anlamına geliyor. Ben sessiz kalırsam, o zaman ben niye siyaset yapıyorum. Burayı gelişimin nedeni, milyonların hakkını savunmak. Bu verileri nereden aldınız diye soracaktık.”

Yaşananları Sözcü’den Deniz Zeyrek’e de değerlendiren CHP lideri şunları kaydetti:

“Heyetimiz, bu konularda uzman isimlerden oluşuyordu. Verileri nasıl ilerliyorlar bunu öğrenmek istiyorduk. Politik bir şeyle değil, işin gerçeğini öğrenmek için gittik. Oraya gidince bu farkın nedenini sormak, milyonların hakkını savunmak istedim. Telefon açtık, ‘Gelip görüşmek istiyoruz’ diye. Önce yanıt vermediler. Bir süre sonra ‘Misafir edemeyeceğiz’ yanıtını verdiler. Muhtemelen arada bir yerlere sordular. Biliyorsunuz daha önce ‘Devlette ciddi bir çürüme var’ demiştim. İşte bu yaşadıklarım, bu çürümenin göstergesi. TÜİK’i yönetenlerin kendilerine güvenleri olsa ‘Gelin istediğiniz şeye bakın, biz verilerimize güveniyoruz’ derler. Rakamları doğru olsa kapılarını sonuna kadar açarlar. Ben TÜİK’e öğrenciyken dahi giderdim. Yayınlarını alırdım. Şimdi Milletvekili ve CHP Genel Başkanı olarak engelleniyorum.”

CHP lideri, daha önce 15 Ekim’de Merkez Bankası’na gitmişti.