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Yaramazlara biraz batar!

Chris Rock’a tokat atan Will Smith 10 yıl boyunca Oscar töreninden men edildi


ABD’de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock’a tokadı nedeniyle oyuncu Will Smith’in 10 yıl boyunca Oscar’lara ve Akademi’nin düzenlediği diğer etkinliklere katılımını yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

Akademi’nin yazılı açıklamasında 94’üncü Oscar Ödül Töreni’nin, ‘Smith’in kabul edilemez ve zararlı davranışı yüzünden gölgede kaldığı’ belirtildi.


Akademi, olay anında ‘yeterli tepki verilemediği için’ özür diledi. Açıklamada komedyen Chris Rock’a ‘soğukkanlılığını koruduğu için’ teşekkür edildi.

Smith, karar sonrası kısa bir açıklama yayınlayarak “Akademi’nin kararını kabul ediyor ve saygı duyuyorum” dedi.

Ne olmuştu?

Los Angeles kentinde 28 Mart’ta düzenlenen ödül töreninde komedyen Chris Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ‘alopesi’ adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Smith ‘en iyi erkek oyuncu’ Oscar’ını kazandığı törenden sonraki günlerde hem özür açıklaması yayımlamış hem de Akademi’den istifa ettiğini duyurmuştu.

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