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Yaramazlara biraz batar!

Will Smith Akademi’den istifa etti


94’üncü Oscar Ödülleri Töreni’ne sunucu Chris Rock’a attığı tokatla damga vuran Will Smith, Akademi’den istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Los Angeles kentinde pazar gecesi düzenlenen ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.


1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ‘alopesi’ adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Smith istifa açıklamasında “94’üncü Akademi Ödülleri’ndeki davranışlarım şoke edici, acı verici ve affedilemezdi” dedi.

Akademi’nin güvenine ihanet ettiğini belirten Smith şöyle devam etti: “Diğer adayların ve kazananların inanılmaz emeklerini kutlamalarına ve kutlanmalarına engel oldum. İncittiğim insanların listesi uzun: Chris, ailesi, sevgili arkadaşlarım, sevdiklerim, törene katılan herkes, dünyanın her yerinden evinden izleyenler...”

Smith “Değişim zaman alır ve ben bir daha asla şiddetin mantığın önüne geçmesine izin vermemek için gerenini yapmaya kararlıyım” dedi.

Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin istifayı kabul ettiklerini ama disiplin soruşturmasına devam edileceğini belirtti.

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