Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akademi Will Smith’in tokadını görüşmek üzere toplanıyor: İlk Oscar’ı sonuncusu olabilir


Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Will Smith’in Oscar ödül törenine damgasını vuran tokadını görüşeceği toplantıyı öne aldı. Toplantıda Smith’e uygulanacak olası yaptırımlar belirlenecek.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Los Angeles kentinde 28 Mart’ta düzenlenen ödül töreninde komedyen Chris Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.


1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ‘alopesi’ adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Smith ‘en iyi erkek oyuncu’ Oscar’ını kazandığı törenden sonraki günlerde hem özür açıklaması yayımlamış hem de Akademi’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Akademi Başkanı David Rubin 18 Nisan’da düzenlenmesi planlanan toplantıyı cumaya aldıklarını duyurdu.

Rubin, Smith’in istifası nedeniyle artık Akademi’nin konuyu değerlendirmek için öngörülen zaman çizelgesini takip etmesine gerek olmadığını belirtti. Başkan “Konunun vakitlice ele alınması ilgili herkesin çıkarına olacak” dedi.

Smith’e uygulanacak olası yaptırımlar arasında gelecekteki Oscar ödüllerine aday olmasının engellenmesi ve törenlere girişinin yasaklanması var.

Will Smith Akademi’den istifa etti

Chris Rock’ın tokat sonrası görüntülendiği video viral oldu

Chris Rock tokattan sonra ilk kez konuştu

Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Smith’in salondan ayrılması istenmiş

Will Smith’in tokadı sonrası eşi Jada Pinkett sessizliğini bozdu

Will Smith’in meşhur tokadının figürü satışta

Will Smith tokat için Chris Rock’tan özür diledi

Chris Rock, tokat yediği Will Smith’ten şikayetçi olmadı

Oscar’da en iyi film ödülü ‘CODA’nın: Geceye Will Smith’in tokadı damga vurdu

SON HABERLER

ABD’den Putin’in kızlarına yaptırım

ABD, Ukrayna’nın Buça kentindeki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarını ve Rusya’nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya’daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.