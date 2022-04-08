GATA arazisinin imar planları iptal: Kamu yararı taşımıyor

CANAN COŞKUN

İstanbul’da Haydarpaşa Garı ve Haydarpaşa Limanı’nın yanında yer alan eski Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) arazisini yapılaşmaya açacak imar planları iptal edildi. Mahkeme, imar planlarının arazinin yakın çevresinde yapılaşma ve ulaşım altyapısı yoğunluğunu artıracağını ve kamu yararı taşımadığını belirtti.

Fotoğraf: Arşiv

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bir ay sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin içinde yer aldığı arazinin ‘askeri alan’ statüsü darbe girişiminden bir ay sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle kaldırıldı.

Toplam 117 dönümlük arazinin 50 dönümü hastane olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na, yaklaşık 66 dönümlük kısmı da eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildi. Bu devir işlemiyle birlikte hastanenin ismi Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi. Hastanenin yakın çevresinde bulunan hastaneler de Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde toplandı.

İsmi değiştirilen hastanenin ana binasıysa İstanbul 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla korunması gereken tescillenmiş bir kültür varlığı.

İmar planı notlarına göre, dava konusu arazinin imar planı ‘Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yatırım yapabilmesi, ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda hizmet verebilmeleri için yeni yapılara ihtiyaç duyması‘ sebebiyle değiştirildi.

Oysa eski adıyla GATA’nın çevresinde Haydarpaşa Numune Hastanesi, Siyami Ersek Kalp ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Marmara Üniversitesi gibi çok sayıda sağlık ve eğitim tesisi bulunuyor.

Yine plan notlarına göre, yükseköğretim alanı olarak planlanan alanda yurt, yemekhane, spor salonu, cami, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, sosyal ve kültürel tesisler, lokanta ve kafeterya yapılabilecek, bu da söz konusu arazide yapılaşmanın önünü açacaktı.

İptal davası

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın imar planlarının iptali istemiyle açtığı davaya İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi baktı. Dava kapsamında 8 Ekim 2021’de bilirkişiler eski GATA arazisini inceledi. Bilirkişiler raporlarında şu tespitlere yer verdi:

– Söz konusu alanın hastane ve yükseköğretim alanı olmak üzere iki fonksiyon alanına ayrılması mekan planlarında arazi kullanımı kararlarının belirlenmesinde yer seçim kriterleriyle paralellik göstermiyor.

– İmar planı değişikliği söz konusu arazinin yakın çevresinde yapılaşma ve ulaşım altyapısı üzerindeki yoğunluğu artıracak.

Bilirkişi heyeti yukarıdaki gerekçelerle imar planı değişikliğinin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı görüşüne vardı.

‘Bilimsel araştırmalara dayanmıyor’

Mahkeme de bilirkişi raporu doğrultusunda, dava konusu imar planı değişikliğinin kentsel ölçekte yoğunluk, ulaşım ve çevresel etkilere dair bilimsel araştırmalara dayanmadığını belirtti. Araziye istenen sağlık ve yükseköğretim yatırımları yönünden alana dair araştırmalara yer verilmediğini kaydeden mahkeme, imar planı değişikliğinin şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti ve planları iptal etti.