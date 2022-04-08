Ruslar, Türk İHA’larının Ukrayna’ya satılmasından rahatsızmış

Rusya’nın Türk insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’ya verilmesinden rahatsızlığını Ankara’ya ilettiği belirtildi.

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Reuters, Türk yapımı Bayraktar TB2 ile ilgili iddiayı ‘üst düzey bir Türk yetkiliye’ dayanarak aktardı.

Haberde yetkilinin değerlendirmeleri şöyle: “Ruslar İHA satışından memnun değiller ve bu konuda zaman zaman şikayet ediyorlar. Eskiden de şikayet ediyorlardı şimdi de şikayet ediyorlar.

Ancak biz bu konuyu satışın özel bir şirket üzerinden yapıldığını ve İHA satışının savaştan önce yapıldığını söyleyerek yanıt verdik.”