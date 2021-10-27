Rusya’dan Türkiye’ye ‘İHA’ uyarısı

Rusya, Türkiye’nin Ukrayna’ya insansız hava araçları (İHA) satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek İHA’ların Ukrayna’nın doğsunda istikrarsızlık ortamı yarattığına dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bu açıklamayı, Ukrayna hükümet güçlerinin Ukrayna’nın doğusunda bir mevziye Türkiye menşeli Bayraktar TB2 hava aracı kullanarak saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine yaptı.

Ukrayna’da 2013’te çıkan olayların peşi sıra Kırım, Rusya tarafından işgal edilmiş, ayrıca, Ukrayna’nın Rusya sınırındaki doğu bölgesi Donbas’ta Kremlin yanlısı ayrılıkçılar kendi yönetimlerini ilan etmişti. Geçen nisanda Ukrayna ile ayrılıkçılar arasında ateşkesin bozulması nedeniyle bölgeye askeri yığınak yapılmıştı. Rusya ayrılıkçı güçlere destek veriyor.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ‘İHA ilişkisi’, eski devlet başkanı Petr Poroşenko’yla 2019’da imzalanan anlaşmayla başlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy döneminde de halen devam ediyor. Bu durum Rus hükümetince zaman zaman eleştiri konusu yapılıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Ukrayna’yla işbirliğinin, üçüncü ülkelere karşı bir girişim değil olmadığını açıklamalarında belirtirken ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor.

Son olarak, Türk İHA’larının, Rusya’nın bir başka nüfuz alanı ve Ermenistan’la Azerbaycan arasında anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ’da geçen sene yaşanan çatışmalarda da kullanıldığı tespit edilmiş, bu bazı ülke yönetimlerince eleştirilmişti.