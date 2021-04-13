Kanada, Türkiye’ye İHA parçası satışını durdurdu

Kanada, Türkiye’ye insansız hava araçlarında kullanılan teknolojik ürünlerin ihraç iznini iptal etti.

Fotoğraf: Baykar (Temsili)

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye menşei insansız hava araçlarının Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalarda kullanıldığının tespit edilmesi üzerine bu kararın alındığını söyledi.

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Kanada ile birlikte NATO üyesi Türkiye söz konusu destekle Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da toprak kazanmasında rol oynamıştı.

Garneau, “İnsansız hava araçlarının bu şekilde kullanılması Kanada’nın dış siyaseti ya da Türkiye’nin verdiği son kullanım garantileriyle tutarlı değildi” dedi.

Kanadalı bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bu konudaki endişelerini daha önce dile getirdiğini de aktardı.

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Kanada ekim ayında Türkiye’ye bazı insansız hava aracı ekipmanlarının satışını askıya almış ve ekipmanların Ermenistan’la savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığı iddiasını araştırdığını açıklamıştı.

Ottawa’daki Türkiye büyükelçiliği şu açıklamayı yaptı: “NATO müttefiklerimizden ikili ilişkilerimizi etkileyecek yapıcı olmayan adımlar atmaktan kaçınmalarını ve birlik ruhuna aykırı davranmamalarını bekliyoruz.”

Kanada’nın ambargo altına aldığı parçalar arasında Baykar’ın ürettiği insansız hava araçlarında kullanılan kamera parçaları da yer aldı. Kanada daha önce bu parçaların ihracat izinini 2019 yılında Türkiye’nin Suriye’deki sınır ötesi harekatı sırasında askıya almış, ardından gevşetmiş, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarla birlikte ekim ayında tekrar askıya almıştı.