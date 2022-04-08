MB anketi: Nebati’nin ‘Düşecek’ dediği enflasyonda piyasa beklentiyi yükseltti

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı. Cari açık tahmini 27,5 milyar dolar.

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Ocakta yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 sonunda yüzde 23,2’ye düşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. Bir önceki raporda 2022 sonu için bu oran 11,8’di. Ancak MB’nin hedefleri 11 yıldır tutmuyor.

Tutmayan tahminlerine bu hafta bir yenisini ekleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse, yüzde 61,14 açıklanan rekor enflasyon oranıyla ilgili “Piyasada işler iyi ve canlı. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kurdan sonra enflasyondaki köpüğün alınacağını söylemişti ama piyasa beklentileri bunun tersini söylüyor.

Beklentiler yükseliyor

MB’nin 50 katılımcı tarafından yanıtlanan anketinde de beklentiler her ay yükseliyor.

Buna göre bir önceki ay yüzde 40,47 olan cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi nisanda yüzde 46,44’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisiyse yüzde 26,43’ten yüzde 28,41’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,03’ten 17,68’e çıktı.

Cari açık beklentisi 27,5 milyar dolar

Önceki ankette 21,1 olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, nisan anketinde 27,5 milyar dolara çıktı. Bir sonraki yıla ilişkin cari açık beklentisiyse 20,4 milyar dolar.

Kurda önemli bir değişim beklentisi yok

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL kaydedildi. Dolar/TL’de 12 ay sonrası için beklenti 17,42’den 17,84 TL’ye çıktı.

Büyüme beklentisi yüzde 3,2

Katılımcıların büyüme beklentilerinde sınırlı da olsa düşüş görüldü. Bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 olan büyüme beklentisi yüzde 3,2’ye düştü.