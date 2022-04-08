AKP’li Ünal, sucuk yiyen öğrencilere şaşırdı: Şikayet etmiyorlar mıydı?

AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ziyaret ettiği öğrenci evinde menemene sucuk konulduğunu görünce şaşırdı. Öğrencilerin şikayet etmemesi gerektiğini ima etti.
Ünal, Kahramanmaraş’ta bir öğrenci evine sahurda misafir oldu.
Öğrencilerle tanışıp sohbet eden Ünal, daha sonra gençlerle mutfağa girip pişen menemeni inceledi.
Yemekteki sucuğa şaşıran AKP’li vekil, “Yalnız bak bunlar menemenin içine sucuk katmışlar ha. Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu ya” dedi.
Ünal daha sonra pişen menemenin üstüne yumurta kırarak öğrenci evinde yaşamı övdü.