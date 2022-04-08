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Yaramazlara biraz batar!

Baydöner’in eleştiri dolu reklamı Twitter gündeminde: Bay Kemal ‘loading’


Restoran zinciri Baydöner’in yeni reklam filmi Twitter kullanıcılarından tam not aldı: “Cumhurbaşkanı adayım.”

Fotoğraf: Youtube

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan reklam filminde beyaz örtüler serilmiş masaların olduğu bir Baydöner restoranı görülüyor.


Dış ses şunları söylüyor: ‘Bütün kış karanlıkta kalktık’ demeyelim de ‘Alışa alışa uyandık’ diyelim. ‘Herkes yurt dışına taşındı’ demeyelim de ‘Avrupalı çok tanıdığım var ya’ diyelim. ‘Ya ligin bile tadı kalmadı’ demeyelim ‘Başka hobiler ediniyoruz’ diyelim. ‘Depoyu fulleyelim’ demeyelim, onu kim diyebilir, ‘Trafik kalmadı’ diyelim. ‘Ahyhhh’ demeyelim ‘İncinmişiz’ diyelim. ‘Büyük dertlerimiz var’ demeyelim de ‘Gündelik dertleri dert edemiyoruz’ diyelim.

Ardından leke tutmayan örtüler için kullanılan dertsiz masa örtüsüne gönderme yaparak “Yalnızca onun ‘dertsiz’ olabildiği şu günlerde, Baydöner olarak dertleri biraz olsun hafifleten Ramazan sofralarına vesile olabiliyorsak ne mutlu” deniyor.

Twitter kullanıcılarının “Muhalefetten bile iyi muhalefet yapıyor” diye yorumladığı reklam filmi için marka cesaretinden dolayı tebrik edildi.

Bazı kullanıcılarsa destek olmak amacıyla yemeklerini artık Baydöner’de söylemeyi düşündüğünü belirtti.

Twitter’da TT olan Baydöner’le ilgili paylaşılan yorumların bazıları şöyle:

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