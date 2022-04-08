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Yaramazlara biraz batar!

Şehirlerarası otobüs biletlerine zam


Akaryakıttaki fiyat artışları sonrası, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına da yüzde 20 ile 30 arasında zam yapıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre martta şehirlerarası otobüs biletlerinin fiyatı yüzde 38,83 artmıştı.


Geliş gidişlerde yoğunlukların yaşanacağı Ramazan bayramı öncesi biletlere bir zam daha geldi.

Buna göre en çok kullanılan güzergahlardan biri olan İstanbul-Ankara arası otobüs bilet fiyatı 220 liradan 300 liraya çıktı. 

İstanbul’dan İzmir’e biletler 320 TL’ye çıkarken Ankara-Antalya 280 TL oldu.

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