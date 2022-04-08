Moda Sahnesi’nin elektriksiz 3’üncü gününde oyun sahnelemeye devam: Bizim borcumuz yok, devletin zammı var

Bir ay içinde elektriği ikinci kez kesilen İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi karanlığın üçüncü gününde oyun sahnelemeye devam ediyor: Bizim elektrik borcumuz yok, devletin elektrik zammı var!

Fotoğraf: Twitter

Elektrik fiyatına yılbaşında yüzde 120’nin üstünde zam yapılmış ama gelen yoğun tepki nedeniyle konutlara ve küçük işletmelere zam bir miktar azaltılmıştı. Oy kaybından çekinen hükümet, faturaları düşürmek için formül arasa da henüz KDV indirimi dışında somut bir adım atılamadı.

Moda Sahnesi’nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen elektrik faturalarına tepki göstermiş tiyatroların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için fatura ödememe kararı aldıklarını anlatmıştı.

10 Mart’taysa tiyatronun elektriği kesilmiş ardından gelen tepkiler üzerine aynı gün yeniden açılmıştı. Ardından iki gün önce tiyatronun elektriğinin yeniden ödenmeyen borç nedeniyle kesildiği duyuruldu.

Aydoğan Twitter hesabından iki gün boyunca karanlıkta oyun sergilemeye devam ettiklerini belirterek bir açıklama yayındı. “Bizim elektrik borcumuz yok devletin elektrik zamı var” ifadelerini kullanan Aydoğan bugün de elektrik olmadan oyun sahneleyeceklerini belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığını etiketleyip “Davetiye ayıralım mı” diye sordu