Moda Sahnesi’nin elektriği bir ay içinde ikinci kez kesildi: Ödemiyoruz

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tiyatro topluluğu Moda Sahnesi’nin ödeyemediği faturalar nedeniyle bir ay içinde ikinci kez elektriği kesildi.

Fotoğraf: Twitter

Elektrik fiyatına yılbaşında yüzde 120’nin üstünde zam yapılmış ama gelen yoğun tepki nedeniyle konutlara ve küçük işletmelere zam bir miktar azaltılmıştı. Oy kaybından çekinen hükümet, faturaları düşürmek için formül arasa da henüz KDV indirimi dışında somut bir adım atılamadı.

2013’te açılan Moda Sahnesi’nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen elektrik faturalarına tepki göstermiş, “Bu faturaları ödeyecek gücümüz ve gelirimiz yok. Ödememiz mümkün değil” demişti. Tiyatroların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için fatura ödememe kararı aldıklarını anlatmıştı.

10 Mart’taysa tiyatronun elektriği kesilmiş ardından gelen tepkiler üzerine aynı gün yeniden açılmıştı.

Tiyatronun Twitter hesabından bugün ikinci kez elektriklerinin kesildiği bildirildi. Özel tiyatroların yaşamlarını sürdürebilmeleri için acil önlem alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, sorunun başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Sabancı Holding’e dair olduğu belirtildi.