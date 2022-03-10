Faturası ödenmediği için elektriği kesilen Moda Sahnesi’nde geri adım atıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tiyatro topluluğu Moda Sahnesi’nin ödeyemediği faturalar nedeniyle elektriği kesildi.

Elektrik fiyatına yılbaşında yüzde 120’nin üstünde zam yapılmış ama gelen yoğun tepki nedeniyle konutlara ve küçük işletmelere zam bir miktar azaltılmıştı. Oy kaybından çekinen hükümet, faturaları düşürmek için formül arasa da henüz somut bir adım atılamadı.

2013 yılında açılan Moda Sahnesi’nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen elektrik faturalarına tepki göstermiş, “Bu faturaları ödeyecek gücümüz ve gelirimiz yok. Ödememiz mümkün değil” demişti. Tiyatroların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için fatura ödememe kararı aldıklarını anlatmıştı.

Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı.Aralık ayında 7 bin TL olan tutar Ocak’ta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor.Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz. @TCKulturTurizm @enerjisa pic.twitter.com/bpOZTFQl4a — moda sahnesi (@modasahnesi) February 11, 2022

Moda Sahnesi’nin Twitter hesabından elektriğin kesildiği anlar paylaşıldı.

Ülkeye bak. İki yılda 7 katına çıkmış elektriği ödememizi istiyorlar! Bunun bedelini biz ödemeyeceğiz, bunu @enerjisa @SabanciHolding @TCKulturTurizm ödeyecek! https://t.co/B6mpdsyO2h — kemal aydoğan (@k_aydogan) March 10, 2022

Ayrıca elektriğin kesilesine rağmen bu akşam 20:30’da ‘Yeni Bir Şarkı’ oyunun sahneleneceği belirtilerek, seyircilere ışıldak ve fener getirip sıkı giyinmeleri tavsiye edildi.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine giren olayla ilgili gelen tepkiler üzerine Moda Sahnesi’nin Twitter hesabından yetkililerin gelip yeniden elektriği açtığı belirtildi. Ayrıca bu akşam sahnelecek oyun öncesi basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.