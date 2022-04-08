Diken

Yaramazlara biraz batar!

AYM, ‘Libya haberleri’nden tutuklanan altı gazetecinin başvurusunu reddetti


Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Libya’da öldürülen MİT mensubu’ haberi nedeniyle gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in arasında bulunduğu beş gazetecinin tutuklanmasına ilişkin bireysel başvuruyu ‘kabul edilemez’ buldu.

Mahkeme, ayrıca, gazeteci Müyesser Yıldız’ın Ankara’da Libya haberleri nedeniyle tutuklanmasında hak ihlali olmadığına hükmetti.


Fotoğraf: anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkkemesi, 7 Nisan’daki Genel Kurul toplantısında gazetecilerin hukuka aykırı tutuklandığı iddiasına ilişkin iki başvuruyu görüştü. Ağırel, Pehlivan, Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser, ‘tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği’ni iddia etmişti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre mahkeme, oyçokluğuyla iddiaların ‘açıkça dayanaktan yoksun olması’ gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

Mahkeme, dünkü toplantısında gazeteci Müyesser Yıldız’ın da başvurusunu ele aldı. Yıldız başvurusunda ‘hakkında uygulanan tutuklama tedbiri nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği’ni savundu.

Yıldız’ın başvurusunu ‘kabul edilebilir’ bulan AYM; daha sonra başvurunun esasını görüştü. Mahkeme, oyçokluğuyla Yıldız’ın haklarının ihlal edilmediğine hükmetti.

Ne olmuştu?

Libya’da Hafter güçlerinin saldırısı sonucunda bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ölmüştü. Kamuoyunun bilmediği olayı ilk duyuran, 3 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmuştu.

Erdoğan, MİT’in yeni hizmet binasının açılışında “MİT, Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Görevleri sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” demişti.

Dönemin İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, 25 Şubat 2020’de Meclis’te Libya’da öldürülenlerin kimliklerini, MİT mensubu olduklarını ve nasıl öldürüldüklerini anlatmıştı.

İfşa olan bilgiyi haberleştirince tutuklandılar

OdaTV’de bu durum 3 Mart 2020 tarihinde ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı’ başlığıyla haberleştirilmişti. Ağırel de Twitter hesabı üzerinden haberi paylaşmıştı. Haber, Yeni Yaşam Gazetesi’nde de yayımlanmıştı. 

MİT’in şikayeti üzerine dönemin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Manisa muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklanmıştı.

İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonucunda Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç MİT Kanunu’nda yer alan ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan üç yıl dokuz ay; Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel dört yıl sekiz ay ceza almıştı. Barış Terkoğlu beraat etmişti. Bu cezalar istinaf tarafından onanmıştı.

Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturmadayda 8 Haziran 2020 tarihinde ‘casusluk’ iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Müyesser Yıldız, dört gün sonra ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan tutuklanmıştı.

Yıldız’ın tutuklanmasının nedeni, OdaTV’de yayınlanan, ‘Kim bu Hafter’le görüşen Türk komutanlar’ ve ‘Libya’ya hangi komutan gitti… Yerine kim geldi’ başlıklı haberler olmuştu.

Yıldız dava sonucunda ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ ve ‘devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından üç yıl yedi ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gazeteci Hülya Kılınç serbest bırakıldı

Gazeteciler Pehlivan ve Ağırel serbest bırakıldı

Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç cezaevine gönderildi

‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

‘MİT haberi davası’nda mütalaa: Savcı, gazetecilerin 19 yıla kadar hapsini istedi

‘MİT haberi’ davasında gazeteciler Terkoğlu, Keser ve Çelik’e tahliye

‘MİT haberi’ davasında iddianame kabul edildi

‘MİT haberi’ soruşturmasında sekiz şüpheliye dava açıldı

‘MİT haberi’ soruşturmasında yeni ifade: İki fotoğraf verdim, diğerlerini bilmiyorum

Tutuklu gazeteciler için tahliye başvurusu: Yasal değişiklik tahliye yolunu açtı

Ağırel, Keser ve Çelik’in tutukluluğuna devam kararı

Gazeteciler Pehlivan, Terkoğlu ve Kılınç’ın tutukluluğuna devam kararı

MİT mensubunun cenazesi haberinden tutuklanan gazeteciler: Mesele o değil

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Kumpasta ikinci perde: 9 Soruda Odatv operasyonu

Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı: Gerekçe haberin etki gücü

SON HABERLER

GATA arazisinin imar planları iptal: Kamu yararı taşımıyor

İstanbul’da Haydarpaşa Garı ve Haydarpaşa Limanı’nın yanında yer alan eski Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) arazisini yapılaşmaya açacak imar planları iptal edildi. Mahkeme, imar planlarının arazinin yakın çevresinde yapılaşma ve ulaşım altyapısı yoğunluğunu artıracağını ve kamu yararı taşımadığını belirtti.

Gözaltında kötü muameleye AYM’den ihlal kararı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te suç duyurusunda bulunduktan sonra polisler tarafından evinin yakınlarında gözaltına alındığını, gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını savundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosyada polislerin ‘kötü muamele yasağını’ ihlal ettiğine hükmetti. 