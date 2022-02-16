‘MİT mensubu haberi’ davasında cezasının onanmasının ardından dün yeniden cezaevine giren gazeteci Hülya Kılınç serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Elif Ilgaz / Twitter

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, ‘MİT mensubu haberleri’ davasında yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını kesinleştirmişti.

Davada yargılanan altı gazetecinin hapis cezalarına yönelik istinaf başvurusu reddedilmişti.

Keser, Çelik ve Ağırel’in ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek‘ten dört yıl sekiz ay 17 gün, Pehlivan ve Kılınç’ınsa üç yıl dokuz aylık hapis cezası kesinleşmişti.

Hülya Kılınç, bugün kararın infazı için polis ekiplerince evinden alınmış; Manisa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderilmişti.

Gazeteci Elif Ilgaz’ın aktardığına göre Kılınç bugün öğle saatlerinde denetimli serbestlikle tahliye edildi.

İstanbul’daki Çağlayan adliyesine giderek infaz savcılığına başvuran gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de adliyedeki işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş; akşam saatlerinde denetimli serbestlikle serbest bırakılmışlardı.