Kılıçdaroğlu’ndan Romanlara: Sabredin, sorunlarınızı biz çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Romanlara seslendi: “Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz!”

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Önyargılara takılan Romanlar eğitimde erişim sorunu yaşıyor. Yüzde 77.5’i işsiz. Enflasyonla beraber protein ve vitamin içerikli besinlere ulaşmaları daha da zorlaştı ve ortalama yaşam beklentisi Türkiye ortalamasının yaklaşık 10 yıl altında olarak kayıtlara geçti.

CHP lideri, Twitter hesabındaki paylaşımda şunları yazdı: “Sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz! #8NisanDünyaRomanlarGünü’nüz kutlu olsun.”