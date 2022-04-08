Baydöner eleştiri dolu reklam filmini kaldırdı

Restoran zinciri Baydöner eleştiri dolu reklamını tüm platformlardan kaldırdı.

Görsel: Youtube

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan reklam filminde beyaz örtüler serilmiş masaların olduğu bir Baydöner restoranı görülüyordu.

Dış ses de şunları söylüyordu: “‘Bütün kış karanlıkta kalktık’ demeyelim de ‘Alışa alışa uyandık’ diyelim. ‘Herkes yurt dışına taşındı’ demeyelim de ‘Avrupalı çok tanıdığım var ya’ diyelim. ‘Ya ligin bile tadı kalmadı’ demeyelim ‘Başka hobiler ediniyoruz’ diyelim. ‘Depoyu fulleyelim’ demeyelim, onu kim diyebilir, ‘Trafik kalmadı’ diyelim. ‘Ahyhhh’ demeyelim ‘İncinmişiz’ diyelim. ‘Büyük dertlerimiz var’ demeyelim de ‘Gündelik dertleri dert edemiyoruz’ diyelim.“

Ardından leke tutmayan örtüler için kullanılan dertsiz masa örtüsüne gönderme yaparak “Yalnızca onun ‘dertsiz’ olabildiği şu günlerde, Baydöner olarak dertleri biraz olsun hafifleten Ramazan sofralarına vesile olabiliyorsak ne mutlu” deniyordu.

Twitter kullanıcılarının “Muhalefetten bile iyi muhalefet yapıyor” diye yorumladığı reklam filmi için marka cesaretinden dolayı tebrik edilmişti.

Bazı kullanıcılarsa destek olmak amacıyla yemeklerini artık Baydöner’de söylemeyi düşündüğünü söylemişti.