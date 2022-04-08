Bakan Koca: Nisa bebek hastaneye kaldırıldıktan beri ilk kez tepki veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’un Pendik ilçesinde terk edilmiş halde bulunan Nisa Mihriban bebeğin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.”

NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2022

İstanbul’un Pendik ilçesinde görevli acil tıp teknikeri Durmaz’ın ‘süt kızım’ diye tanıttığı bebekle videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Twitter’da paylaşmıştı.

Nisa bebek kaldığı çocuk yuvasından ‘kardio pulmoner arest’ sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonuyla 2 Nisan’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne kaldırılmıştı. Hastane durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Annesi tutuklanan bebeğin babasıyla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bir bilgi yok.