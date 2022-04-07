Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’un Pendik ilçesinde terk edilmiş halde bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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Koca, Twitter hesabındaki açıklamada şunları dedi: “Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz.”

Bebeğin annesi tutuklanmıştı. Babasıyla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bilgi yok.