MHP’den istifa eden belediye meclis üyesine saldırı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç’a katıldığı bir televizyon programında saldırıldı.

TELE 1’den Ali Çadırcı’ya konuşan Kılınç, hastanede tedavisinin sürdüğünü, saldırgan grubun kendilerini MHP’li olarak tanıtan onlarca kişiden oluştuğunu söyledi.

Görsel: Twitter

Ersoy, Kayseri’de katıldığı bir televizyon programında zamları ve hayat pahalılığını şöyle eleştirmişti: “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.”

Ersoy’un açıklamalarının ardından MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ersoy’u ‘kesin çıkarma cezası’yla cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.

Gelişmelerin ardından Ersoy’a destek veren Kayseri’nin Kocasinan İlçe Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Sedat Kılınç, partisinden istifa etmişti.

Bugün Kayseri’de Deniz Postası TV’nin canlı yayınında konuşan gazeteci Azim Deniz, suratı yaralı ve kanlı bir halde ‘yaklaşık 50 ülkücünün stüdyoyu basıp kendisini ve Sedat Kılınç’ı dövdüğünü daha sonra da Kılınç’ı kaçırdığını’ söyledi.

Deniz daha sonra stüdyonun dağılmış halini gösterdi.

Deniz Postası TV'ye Saldırı https://t.co/eEkipb3mjH — Deniz Postası Gazetesi (@DenizPostasi) April 8, 2022

Saldırı sonrası Halk Tv’ye konuşan Kılınç, şunları dedi: “Ülkücülükle alakası olmayan 100 kişilik grup alçakça bir saldırdı. Bunların kim olduğunu bilemiyoruz. Emniyet güçleri araştırıyor. Kim olduğunu bulacaklar.”

Kılınç, faillerin önce apartmanda sonra dışarıda saldırdıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Daha sonra aracıma binerek hastaneye geçtim. İstifa sonrası röportaj vermiştim. Tekrar röportaj vermemi istemediklerini söylediler.”