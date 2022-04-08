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Yaramazlara biraz batar!

‘Kayyım’a direnen Can Candan kazandı: Boğaziçi’nde göreve tekrar atandı


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin henüz rektör vekiliyken görevden aldığı Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan yeniden göreve atandı.

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan, 16 Temmuz 2021’de görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.


Candan’ın başvurusunu değerlendiren İstanbul 7’inci İdare Mahkemesi, 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Candan atama yazısının İnci’nin imzasını taşıdığını belirterek şöyle dedi: “Size iyi bir haberim var. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 16.02.2022 tarihli yürütmenin durdurulması kararı sonucu 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevime tekrar atanmışım.”

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