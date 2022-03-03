Can Candan’ın görevden alınmasına yürütmeyi durdurma kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin henüz rektör vekiliyken Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’ı görevden almasına yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan 16 Temmuz 2021’de görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Eğitim – Sen’in de müdahil olduğu davada İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi 20 Ocak 2022’de yürütmenin durdurulması isteminin reddine ikinci kez karar vermişti.

Karara itiraz eden Candan’ın başvurusunu değerlendiren 7’inci İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat günü oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Öğretim görevlisi Candan, Twitter hesabından duyurduğu kararı avukatı Fırat Kuyurtar’ın kendisine bildirdiğini ifade etti.