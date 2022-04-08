Forbes, Türkiye’nin en zenginlerini açıkladı: Servetleri azalmış

ABD’de iş dünyasının önde gelen dergilerinden Forbes, dolar milyarderlerinin listesini açıkladı.

Savaş, pandemi ve durgun piyasalar bu yıl dünyanın milyarderlerini vurdu. Forbes’un 36’ncı yıllık gezegenin en zengin insanları sıralamasında yer alan kişi sayısı 87 kişi azalarak 2 bin 668 kişi oldu. Bu kişilerin toplam serveti 400 milyar dolar azalarak 12,7 trilyon dolar oldu. Ancak ilk 10’da yer alan milyarderlerin zenginliklerine zenginlik kattığı görüldü.

Zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla’nın kurucusu Elon Musk yer aldı. Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.

Listede ilk 10’a giren diğer isimler şöyle:

Forbes’in en zenginler listesi

Türkiye’nin en zenginleri

Türkiye’deyse Murat Ülker, 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2021’de serveti 6,3 milyar dolar Ülker, dünya sıralamasında 421’inci sıradan 601’inci sıraya geriledi.

İkinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021’de 3 milyar dolarlık servete sahip Şahenk, 2022 listesinde dünya genelinde 1292’nci sırada yer buldu. Ferih Şahenk’in kız kardeşi Filiz Şahenk de Türkiye’de beşinci sırada.

Listedeki diğer isimler de tanıdık. Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak tanımladığı şirketlerden olan Limak Holding’in kurucu ortakları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız da listede.

Listedeki Erman Ilıcak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve mega projelerle adından söz ettiren Rönesans Holding’in patronu. Mustafa Küçük, LC Waikiki’nin en büyük hissedarı. İbrahim ve Ali Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding’in patronları.

Hamdi Ulukaya dışındaki milyarderlerin servetlerinde geçen seneye göre düşüş olduğu görüldü.