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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 7 bin 120 vaka, 31 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 120 vaka, 31 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 197 bin 554 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 217.

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