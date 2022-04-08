Son 24 saat: 7 bin 120 vaka, 31 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 120 vaka, 31 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 197 bin 554 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 217.
Yaramazlara biraz batar!
‘Cumhurbaşkanının bu olay nedeniyle belediyeyi ziyaret ettiğini düşünüyoruz.’
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı. Cari açık tahmini 27,5 milyar dolar.
Britanyalı rock grubu Pink Floyd’un üyeleri, 28 yıl aradan sonra ilk kez bir arada stüdyoya girdi ve ‘Hey Hey Rise Up’ adlı şarkıyı kaydetti.
Dünya gıda fiyatları endeksi, martta Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle rekor seviyeye çıktı.
Aynı sınavla üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenleme TBMM’de kabul edildi.