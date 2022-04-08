Denizli’nin ünlü doktoru silahlı saldırıda öldü

Denizli’de bir doktor tabancayla vurularak öldürüldü, atlarına bakıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Acıpayam Devlet Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal ile M.A. arasında tartışma çıktı. M.A.’nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Ünsal, yere yığıldı.

Ambulans ekibi tarafından öldüğü belirlenen Ünsal’ın cenazesi, görev yaptığı Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan M.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.A.’nın, Dr. Ünsal’ın olay yeri yakınındaki çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi.

Yaptığı operasyonlarla haber olmuştu

Dr. Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.

Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu’nda çalışmalar yürütmüştü.