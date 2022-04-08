DİSK başkanı: İşçilerin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama hakkı var

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak istediklerinin altını çizerek, “Bugünü işçilerin İstanbul’da Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve TMMOB Mimarlar Odası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’yle ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Çerkezoğlu, o gün ülkenin dört bir yanındaki meydanlarda kutlama yapacaklarını, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de işçiler ve emekçilerin, kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında kutlama yapacağını söyledi.

‘Yasak kabul edilemez’

“Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olacağımızı ilan ediyor, emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz” diyen DİSK başkanı, Taksim’de kutlama talebini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya bir kez daha ilettiklerini söyledi.

“Bu Taksim yasağının kabul edilemez olduğunu, asla doğallaşmayacağını, Taksim iradesinden vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik” diyen Çerkezoğlu işçi ve emekli maaşlarına enflasyon oranı doğrultusunda zam yapılmasını da istedi.