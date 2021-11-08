Akşam Postası / 8 Kasım 2021

EYT Federasyonu başkanı: Formül arayışları seçim yatırımı

Emeklilikte yaşa takılanlar, kısa adıyla ‘EYT’, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. Her siyasi görüşten, meslekten, kadın-erkek ‘üyesi’ var. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelendi.’

Migros, cezaya gerekçe gösterilen ayçiçek yağını zararına satıyormuş

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Piyasayı alt üst ediyorlar” diyerek, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu ve bunun akabinde ceza alan beş büyük market zincirinden biri olan Migros’un icra kurulu başkanı Özgür Tort, cezaya gerekçe gösterilen ayçiçek yağının zararına satıldığını söyledi.

Bahçeli’nin basın danışmanından Cem Yılmaz’a tehdit: Seni kurtaran olmayacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala ve HDP’li Selahattin Demirtaş’ın durumuna ‘anlam veremediğini’ söyleyen komedyen Cem Yılmaz’ı tehdit etti: “Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz.”

Gül’den Soylu’ya gönderme: Hukuk önden yürüsün

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göndermede bulundu: “‘Biz yapalım hukuk arkadan gelsin’ değil, ‘Hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım’ anlayışı içerisindeyiz.”

ABB: ODTÜ’lülerden uygulanabilir alternatif güzergah önerisi gelmedi

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Ankara’da Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminden kalma ‘ODTÜ yolu’ projesinde ihalenin tamamlandığının ortaya çıkmasıyla beraber hem kamuoyundan hem de meslek odalarından tepkiler gelmeye devam ediyor.

TÜSİAD başekonomisti: Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılabilir

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi.

İYİ Parti: Türkkan’ın hatasını görmezden gelemeyiz

İYİ Parti yönetimi, Lütfü Türkkan’ın grup başkan vekilliği görevinden alındığını vurguladı.

Gram altın rekor tazeledi

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Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatının son iki ayın zirvesine çıkması sonrası gram altın rekorunu 569 liraya taşıdı.

Sıcak havalar ne zaman bitiyor?

Meteoroloji tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre sıcaklıkların çarşamba günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sisli hava bugün de etkisini göstermeye devam edecek.

Lube Ayar’ın kovulmasının perde arkası: MİT Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış

Gazeteci Lube Ayar, eski MİT Kontrterör Daire başkanı Mehmet Eymür’ün kendisine HaberTürk’ten kovulmasının perde arkasını anlattığını söyledi. Ayar’ın aktardığına göre Eymür kendisine şöyle dedi: “Eski MİT müsteşar yardımcısı Mikdat Alpay, Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış ve senin kovulmanı bizzat istemiş.”

Google’a ‘büyü’ cezası

Ticaret Bakanlığı, medyum ve falcıların reklamları nedeniyle Google’a para cezası verdi.

Borsa İstanbul’da rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 1.599,94 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Günün ikinci yarısında rekor 1.603,11 puana kadar çıktı.

Ethereum tüm zamanların zirvesinde

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum, bugün 4 bin 770 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

14 yaşındaki çocuğu vurduran babası çıktı

Konya’da silahlı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunu, babası Ali E.’nin vurdurttuğu ortaya çıktı.

Dünyanın en fazla VPN kullanılan ülkeleri açıklandı: Türkiye 6’ncı

VPN kullanan ülkelerle ilgili araştırmaya göre Türkiye, dünyada en çok VPN kullanan altıncı ülke. Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 28,3’ü VPN kullanıyor.

ABD 20 aylık seyahat yasağını kaldırdı

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ABD, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı. Yeni uygulamaya göre ABD’ye girmek isteyen yolcuların aşı olduğunu kanıtlaması ve negatif test sonucu göstermesi gerekiyor.

Mahkeme ‘türbin sendromu’nu tanıdı: Belçikalı çifte 110 bin avro tazminat ödenecek

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Fransa’da bir mahkeme, evinin yakınındaki rüzgar türbinlerinden şikayet edip dava açan çifti haklı buldu. Çifte 110 bin avro tazminat (1,24 milyon lira) ödenmesi kararlaştırıldı.

Başörtüsüz poz veren modele beş yıl hapis

Yemen’de, İran destekli Husiler tarafından tutuklanan model Entesar el Hammadi (20), ‘İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amy Winehouse’un ‘son elbisesi’ 2,5 milyon liraya satıldı

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Amy Winehouse’un eşyalarının satıldığı açık artırmada son konserinde giydiği elbisesi 243 bin 200 dolara (2,5 milyon lira) alıcı buldu.